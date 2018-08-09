3 شهداء و12 جريحا والمقاومة ترفض وقف إطلاق النار

استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة حامل وطفلتها الرضيعة، وأصيب 12 فلسطينيا بجراح متفاوتة جراء سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية مقترح الوسيط المصري لوقف إطلاق النار.

وأكدت فصائل المقاومة بانها ستصد العدوان العسكري للاحتلال على الشعب الفلسطيني ورفض مقترح وقف إطلاق النار، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استنفار في صفوف كوادرها، بالمقابل قالت حركة حماس إن "المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

ويأتي العدوان الإسرائيلي بظل أجواء متوترة يشهدها القطاع منذ، مساء الأربعاء، بعد استشهاد عنصرين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس بقصف مدفعي إسرائيلي لموقع للمقاومة أثناء مناورة تدريبية.

وشنت طائرات حربية للاحتلال سلسلة غارات على قطاع غزة، قات الاحتلال أنه استهدف من خلالها 140 هدفا للمقاومة، فيما أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن إطلاق 150 صاروخا وقذيفا صوب جنوب البلاد والمستوطنات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح مقتضب عن استشهاد المواطن علي الغندور (30عاما) جراء قصف إسرائيلي على شمال القطاع، كما أفاد باستشهاد سيدة حامل وهي إيناس محمد خماش (23عاما)، وطفلتها بيان خماش (عام ونصف) وإصابة زوجها محمد خماش بجراح متوسطة بقصف منطقة الجعفراوي بمدينة دير البلح.

وقالت مصادر طبية في القطاع إن أكثر من 12 مواطنا أصيبوا بجراح متفاوتة خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وفجر اليوم الخميس، جدد الطيران الحربي للاحتلال القصف بصاروخ على الأقل لموقع في منطقة الواحة شمال القطاع، واستهداف محررة "نيتساريم" جنوب غزة بعدة صواريخ.

وقصفت طائرات حربية أراض في بلدة عبسان وعدة مواقع تابعة للمقاومة غربي خان يونس جنوبي القطاع، وموقع "الجدار" شمال القطاع، واخر قرب منطقة البيدر غرب غزة.

كما قصفت الطائرات محيط استراحة اللؤلؤة غرب غزة أكثر من مرة، مشيرًا إلى نقل 4 إصابات جراء قصف موقع بمنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.

وعاودت طائرات حربية للاحتلال قصف موقع بدر غرب غزة بعدة صواريخ، وقصفت موقع "حماة الثغور" التابع للقسام في دير البلح وسط القطاع.

كما استهدفت الطائرات موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بصاروخين، وموقع "بدر" التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة، وموقع فلسطين شمال قطاع غزة بأكثر من 10 صواريخ.