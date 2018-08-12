تقرير: 372 انتهاكا لأمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين

أفاد تقرير صادر، اليوم الأحد، عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية نفذت 372 اعتداء على المواطنين خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وحسب التقرير، تضمنت الانتهاكات 72 حالة اعتقال سياسي، و55 استدعاء، و25 عملية مداهمة و155 حالة احتجاز على المعابر، وجميعها على خلفية انتماءاتهم السياسية.

كما ساهمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في إحباط 3 عمليات ضد الاحتلال، كما شهد ذلك الشهر 8 محاكمات، و3 حالات اعتقال على ذمة المحافظ، فيما رصدت 31 حالة قمع حريات، و3 حالات إضراب عن الطعام في سجونها، وحالة تدهور صحي بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب، إضافة ل9 حالات اعتداء أخرى.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في تقريها إنها رصدت 33 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و29 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن 10 حالات اعتقال تنقلت بين جهازي الوقائي والمخابرات.

ووفقا للتقرير، فمن بين المعتقلين 67 أسيرا محررا، و57 معتقلا سياسيا سابقا لدى نفس الأجهزة الأمنية، كما شملت الاعتقالات 34 طالبا جامعيا، ومعلمين و10 صحافيين، بالإضافة لـ14 ناشط حقوقي و8 موظفين ومهندس وإمام وتاجر.

أما بما يتعلق في توزيع الانتهاكات بحسب المحافظات، فقد تصدرت مدينة نابلس المحافظات في عدد المعتقلين السياسيين بواقع 17 معتقلا سياسيا فيها، تبعتها طولكرم 14معتقلا، ثم الخليل بواقع 11 حالة، ورام الله والبيرة 11 معتقلا، ثم سلفيت 6 معتقلين، وطوباس 5، وبيت لحم وجنين 3 معتقلين لكل منهما، واثنين في قلقيلية وواحد في القدس من مجموع 72 اعتقالاً سياسيًا.

كما استدعى الأمن الوقائي 15 مواطنا، و32 استدعتهم المخابرات، وذلك مما مجموعه 55 حالة استدعاء، حيث شملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة عددا من المعتقلين السياسيين والأسرى المحررين بالإضافة لعدد من الطلبة.

وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية كثفت خلال تموز الماضي من انتهاكاتها بحق الصحافيين والمحررين وطلبة الجامعات، وذلك توازيا مع هجمة مشابهة نفذها الاحتلال.