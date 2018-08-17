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اعتداءات للمستوطنين على مركبات فلسطينية قرب نابلس

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 09:24

اعتداءات للمستوطنين على مركبات فلسطينية قرب نابلس
من مكان جريمة المستوطنين (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أحرق مستوطنون، في ساعة متاخرة من مساء أمس، الخميس، جرافة بين بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شماليّ الضفة، غسان دغلس، لـ"وفا"، "إن مستوطني ’يتسهار’ أحرقوا جرافة بين عوريف وعصيرة القبليّة، تعود للفلسطينيّ علي عيسى".

وأضاف أن المستوطنين شنّوا هجومًا على المركبات الفلسطينيّة واستهدفوها بالحجارة أثناء مرورها طريق نابلس -قلقيلية.

ويأتي اعتداء المستوطنين بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيليّ مقتل مستوطنة دهسًا قرب مستوطنة يتسهار، وسط شبهات بأن يكون الحادث عمليّة دهس، إلا أنه اتضح لاحقًا أن الدهس هو حادث طرق عادي، وأن الداهس قام بتسليم نفسه.


#نابلس
#عوريف
#عصيرة القبلية

من عرب 48

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