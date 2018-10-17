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الجنائية الدولية تحذر إسرائيل: هدم الخان الأحمر جريمة حرب

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 15:12

الجنائية الدولية تحذر إسرائيل: هدم الخان الأحمر جريمة حرب
المواجهات اليوم في الخان الأحمر (وفا)
عرب 48 ووكالات

حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، إسرائيل من تهجير وهدم قرية الخان الأحمر، باعتبار أن ذلك يشكل جريمة حرب.

قالت بنسودا في بيان اليوم الأربعاء إن "الإخلاء بالقوة يبدو وشيكا الآن".

وأضافت أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، ونقل السكان في الأراضي المحتلة يشكل جرائم حرب" بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر في هذا السياق أن مواجهات وقعت اليوم، الأربعاء، بين عشرات الشبان الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر وبين قوات الاحتلال الإسرائيليية، التي اقتحمت القرية، أصيب خلالها أربعة فلسطينيين.

وعلم أن قوة عسكرية إسرائيلية رافقت جرافات عملت على تسوية شوارع في محيط الخان الأحمر، لتندلع ذلك مواجهات مع عشرات النشطاء والمتضامنين الأجانب الذين يواصلون الرباط في التجمع للدفاع عنه.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والمتضامنين الأجانب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة 4 نشطاء.

وعلم أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية تدعى رنين عميرة (18 عاما).

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الخان الأحمر
#جريمة حرب
#فاتو بنسودا
#المحكمة الجنائية الدولية
#الاحتلال

من عرب 48

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