اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، جهاد الفقيه.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الفقيه، على حاجز نصبته قرب بلدة الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت أن قوات الاحتلال اقتادت الفقيه، وهو من سكان بلدة قطنة، إلى مركز التحقيق في المسكوبية في القدس.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن اعتقال العقيد في المخابرات العامة يأتي استمرارا للحملة المسعورة في القدس والخان الأحمر وكافة الأراضي الفلسطينية.