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الاحتلال يعيد فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 08:04

الاحتلال يعيد فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون
معبر كرم أبو سالم (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨

أمر وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، في جنوب قطاع غزة، ومعبر إيرز (بيت حانون)، في شمال القطاع.

وقال بيان صادر عن مكتب ليبرمان إن القرار بإعادة فتح المعبرين اتخذ بعد مشاورات بمشاركة الجيش الإسرائيلي والشاباك و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، "في أعقاب تراجع أحداث العنف في قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي والمجهود من أجل لجمها الذي بذلته حماس ميدانيا" في إشارة إلى مظاهرات مسيرة العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع، أول من أمس الجمعة.

وأضاف ليبرمان في بيانه أن القرار بشأن استئناف تزويد السولار، الذي تموله دولة قطر، لتشغيل محطة توليد الكهرباء وزيادة ساعات إمداد المواطنين بالكهرباء من 4 إلى 8 ساعات يوميا، تأجل وسيتم بحثه بعد أيام "ووفقا للأحداث".

وكان ليبرمان قد أصدر تعليمات بإغلاق المعابر للقطاع وتقليص مساحة الصيد عدة مرات في الفترة الأخيرة، وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي، إثر إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع، سقطت إحداها في بئر السبع والأخرى في البحر بالقرب من وسط البلاد. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه العقوبات يفرضها ليبرمان على قطاع غزة في محاولة لكسب تأييد شعبي في سياق الانتخابات العامة المبكرة التي يتوقع إجراؤها في إسرائيل.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان في القطاع بادعاء محاولتهم إطلاق بالونات حارقة، وأصابت سيارة ما أدى إلى احتراقها، من دون ورود أنباء عن إصابات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قطاع غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#معبر كرم أبو سالم
#معبر بيت حانون

من عرب 48

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