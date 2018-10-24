شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، على الرهبان واعتقلت أحدهم خلال قمع وقفة نظمتها بطريركية الاقباط الأرثوذكس بالقدس عند باب دير السلطان القبطي في ساحة كنيسة القيامة.

وأتى تنظيم الوقفة احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الكنيسة القبطية أعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي، فيما تنفذ طواقم بلدية الاحتلال أعمال الترميم داخل الدير لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

وبحسب شهود، عيان فقد قام عناصر شرطة الاحتلال بمحاصرة الرهبان الذين باشروا بالاعتصام في ساحة الكنيسة، وقاموا بقمع الوقفة والاعتداء على الرهبان الذين تم إبعادهم عن المكان واعتقال أحدهم، فيما سمح لطواقم بلدية الاحتلال مواصلة أعمال الترميم.