سرايا القدس أطلقت 51 قذيفة على جنوب البلاد

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت، أن الجناح العسكري "سرايا القدس"، أطلقت مساء الجمعة وصباح اليوم السبت، 51 قذيفة من قطاع غزة المحاصر على جنوب البلاد في عملية أسمتها "ثأر تشرين".

وقالت الحركة في بيان، إن العملية وإطلاق القذائف أتى ردا على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء الشعب الفلسطيني بمسيرات العودة وثأرا لدماء الشهداء.

وأوضحت في البيان، أنها استهدفت جميع مستوطنات "غلاف غزة" بـ33 قذيفة من نوع 107، فيما أطلقت 10 قذائف من نوع جراد، كما أطلقت 8 قذائف هاون.

وقالت سرايا القدس، إنها وكل فصائل المقاومة جاهزة وحاضرة للدفاع عن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وأنها لن تسمح للعدو بالاستمرار في بطشه وعدوانه بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتغول في دمائه.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، ظهر اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى تفاهم بوقف إطلاق النار في أعقاب تدخل مصري، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف 8 مواقع أخرى في قطاع غزة ظهر اليوم.

وكانت الحركة قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق القذائف من قطاع غزة، وذلك بداعي "الرد على العدوانية الإسرائيلية".

يذكر في هذا السياق أن خمسة شهداء سقطوا في قطاع غزة خلال مسيرات العودة في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب السياج الحدودي لقطاع غزة، كما استشهد شاب شمالي مدينة رام الله.

وانطلقت مسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد أكثر من 220 مواطنا، وإصابة أكثر من 22 ألفا آخرين بجراح متفاوتة.