بعد زيارة نتنياهو لعمان: عباس يستقبل مبعوث قابوس برام الله

استقبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة في رام الله، مبعوث سلطان عُمان، المستشار سالم بن حبيب العميري، وذلك بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مسقط واجتماعه بالسلطان قابوس بن سعيد.

ووفقا لوكالة "وفا"، فإن عباس اجتمع بمبعوث السلطان قابوس، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، حيث سلم المبعوث العميري، عباس، رسالة من السلطان قابوس، شكره فيها على زيارته الهامة للسلطنة، التي أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها.

ورحب عباس بمبعوث السلطان قابوس في رام الله، مثمنا حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته لسلطنة عُمان الأسبوع الماضي والتي أتت قبل أيام من زيارة نتنياهو لمسقط.

كما أشاد عباس، بما وصفه "الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه سلطنة عمان للشعب الفلسطيني وقضيته على كافة الأصعدة"، مشددا حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.

تأتي زيارة مبعوث السلطان قابوس إلى رام الله، بعد يومين من زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان برفقة رئيس الموساد، يوسي كوهين، وزوجته، ساره نتنياهو، كما رافق نتنياهو في الزيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، والمستشار العسكري لنتنياهو، آفي بلوط.

والتقى نتنياهو خلال زيارته لسلطنة عمان بقابوس، إذ هدفت الزيارة لبحث وساطة لمسقط تمكن لإسرائيل إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، منها إمكانية إدارة حوار سري مع إيران وسورية، بالإضافة إلى بحث سبل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.