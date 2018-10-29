اعتقال 26 فلسطينيا بالضفة ومناورات عسكرية في "غلاف غزة"

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 26 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق بزعم مقاومة الاحتلال والمستوطنين، فيما توغلت آليات عسكرية صباح اليوم على الحدود الشمالية لبلدة بيت لاهيا.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 26 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش لمنازل بالضفة، حيث نسبت للمعتقلين شبهات الضلوع بنشاطات وأعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

في قطاع غزة، أفاد مواطنون بتوغل محدود لـ5 جرافات وآليات عسكرية للاحتلال انطلاقا من بوابة موقع "زيكيم" العسكري على الحدود الشمالية لبلدة بيت لاهيا. وقام جيش الاحتلال بتفجير جسم مشبوه شرق مدينة غزة نتج عنه انفجار قوي.

وأتى هذا التوغل مع بدء مناورات عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، وتنتهي المناورات في ساعات الظهر، حيث ستشهد المنطقة تحركا ناشطا لمركبات أمنية ومروحيات بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات. وتأتي المناورات، بحسب جيش الاحتلال، في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018، وتهدف للحفاظ على جاهزية القوات،على حد قول الجيش.

في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال وللأسبوع الثالث على التوالي البحث والتفتيش عن الشاب أشرف نعالوة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث. حيث اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان خلالها اقتحامها قريتي دير أبو مشعل وبيت ريما قضاء رام الله.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوة عسكرية اقتحمت قرية دير أبو مشعل وشرعت بمداهمة المنازل وتفتيشها والتحقيق مع الأهالي. كما اعتقل جنود الاحتلال خمسة شبان وهم: طارق أبو حرب، عبد الله حمدان، ناصر مفيد، صلاح الماكن، عبد الله حمدان وأمير عبد الخير. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في قرية بيت ريما بعد مداهمتها للقرية، وهما حمادة معين الريماوي وعبد اللطيف عبد السلام الريماوي وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقتين أسيل بسام أبو عكر، ونسرين أبو عكر، من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزل والدهما الأسير في سجون الاحتلال، وتفتيشه، بينما في بلدة تقوع، اعتقل جنود الاحتلال لؤي حابس العمور، وسلموا الفتى مجدي سالم البدن، بلاغا لمراجعة المخابرات.

وفي شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال مخيم جنين واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت محمد أبو طبيخ وضياء أبو جلدة ومراد حج إبراهيم، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.