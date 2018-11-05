غزّة: إصاباتٌ باعتداء الاحتلال على المسير البحريّ الـ15

أصيب مساء اليوم الإثنين، عددُ من الفلسطينيين، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الحراك البحريّ الـ15، والمؤازرين له شمال قطاع غزة.

وتعاملت الطواقم الطبية في شمال القطاع، مع 10 إصابات، منها إصابة الرصاص الحي، و3 بالرصاص المطاطي، و2 جرّاء استنشاق غاز، و3 بضربات القنابل، وفق إحصائية أولية صادرة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

إصابة العشرات (أ ب أ)

وأطلقو جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز، وأطلق كذلك الرصاص الحي صوب المتظاهرين السلميين المشاركين بالمسير البحري، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق وبالرصاص الحي، بحسب موقع "الرسالة نت"، الذي أكد إصابة 3 على الأقل بالرّصاص الحيّ.

وانطلق المسير البحري الخامس عشر، عصر اليوم الإثنين، للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع، بمشاركة الآلاف لمساندة مراكب كسر الحصار التي انطلقت من ميناء غزة.

(أ ب أ)

وبدأ المسير البحري، الذي أطلقته "هيئة الحراك الوطني" قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث أُطلقت عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها بشكل دائم.