مستعربون يختطفون 3 طلبة باقتحام جامعة بير زيت

اقتحم عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بير زيت شمال رم الله، واختطفوا ثلاثة من طلاب الجامعة واقتادوهم إلى جهلة مجهولة، فيما واصل جيش الاحتلال شن حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال العديد من الشبان.

ووفقا للمعلومات، فإن قوة المستعربين، ثلاثة نشطاء في الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت، وذلك عقب اقتحامهم للحرم الجامعي. كما قام عناصر من المستعربين بخلع البوابة الرئيسية بواسطة آلة متخصصة، وداهمت "غرفة الصراف الآلي" التي تتبع لمبنى مجلس الطلبة، قبل أن تقوم باعتقال الطلبة.

وقال شهود عيان، إن قوة خاصة اقتحمت الحرم الجامعي بشاحنة مشروبات ومركبة أخرى تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، واختطفت ممثل اللجنة التحضيرية للكتلة الإسلامية الطالب حمزة أبو قرع، والطالب توفيق أبو عرقوب وهو معتصم داخل الحرم الجامعي منذ شهر، رفضا للاعتقال السياسي والملاحقات المستمرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، كما اختطفت الطالب عدي نخله، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.