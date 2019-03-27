هنية يدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض ومليونية العودة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إلى أوسع مشاركة في ذكرى يوم الأرض، والمشاركة في مليونية العودة السبت.

وقال هنية، في تعقيبه على الاعتداء الإسرائيلي على غزة إن "المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة".

ودعا هنية من ركام مقر رئاسة الحركة، اليوم، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، مشيرًا إلى أن المقر "رمز للصمود والتحدي".

الهيئة الوطنية تدعو للإضراب الشامل يوم الأرض

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، إلى الإضراب الشامل يوم السبت القادم الموافق 30 آذار/ مارس الجاري، والذي يصادف ذكرى يوم الأرض.

ودعت الهيئة، في بيان، إلى المشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة التي ستنطلق يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة المحاصر.

وأكدّت الهيئة أهمية "مشاركة كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس والشتات والـ48 لإحياء يوم الأرض الخالد".

كما وجددّت تأكيدها ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة الفعاليات والمسيرات؛ "لقطع الطريق على مخططات العدو الذي يريد إراقة دماء المتظاهرين لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات الكنيست الصهيونية المقبلة".

ودعت الهيئة "أبناء شعبنا للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة ليعلم العالم كله اصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة رغم الحصار والعدوان".

ونبهت إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة العدو المجرمين، وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة والمحددة من قبل الهيئة ولجانها في مخيمات العودة، والتعاون الكامل مع لجان النظام المنتشرة في أرجاء المخيمات الخمسة".