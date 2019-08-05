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كفالات بـ60 ألف شيكل للإفراج عن المعتقلين بالعيسوية

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 16:14

كفالات بـ60 ألف شيكل للإفراج عن المعتقلين بالعيسوية
(وفا)
عرب ٤٨

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلية كفالات مالية باهظة مقابل الإفراج المشروط عن عشرات الشبان والفتية من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين، محمد محمود، إن "أكثر من 60 ألف شيكل بلغت كفالات الإفراج عن شبان وفتية بلدة العيسوية الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي".

ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة، فإن معظم المعتقلين من بلدة العيساوية تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال، كما صعّد الاحتلال من استدعاء القاصرين للتحقيق واعتقال عدد منهم.

وتفرض قوات الاحتلال على العيسوية حصارا  عسكريا منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات يومية للبلدة ودهم منازلها ومتاجرها وتوقيف المركبات والمارة وتحرير مخالفات والتنكيل بالمواطنين بشتى الوسائل، فضلا عن تصعيد استهدافها مؤخرا للأطفال واستدعاء قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد منهم.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#العيسوية
#محاكم
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#كفالات
#اعتقال

من عرب 48

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