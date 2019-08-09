  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 19:23

غزة: إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق خان يونس
صورة تُظهر نقل أحد مُصابي عدوان سابق على القطاع (أ ب أ)
عرب ٤٨

أُصيب شابان مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة،  بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وأطلق أفراد قوات الاحتلال المتمركزون في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية على امتداد السياج الفاصل شرق خان يونس، النار، باتجاه مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص.

وأصيب 49 فلسطينيًا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

والشهر السابق اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، جيش الاحتلال؛ بتعمد إيذاء المتظاهرين واستهدافهم في أماكن قاتلة بأجسادهم خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على حدود غزة.

وقال المركز إن التظاهرات "اتّسمت بالسلمية والهدوء ولم يسجل وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود الذين استهدفوا المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز"، مُشيرا إلى أن "هذه الجرائم (تستمر) نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب".

وبيّن المركز أن لإسرائيل و"ما تتمتع به من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية".


#قوات الاحتلال الإسرائيلي
#قطاع غزة

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى
ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

2019-08-09

مستوطنون يغلقون طرقا في الضفة ويعتدون على فلسطينيين
مستوطنون يغلقون طرقا في الضفة ويعتدون على فلسطينيين

2019-08-08

غزة: تحذير من تداعيات تعليق هولندا وسويسرا دعمهما لـ"أونروا" 
غزة: تحذير من تداعيات تعليق هولندا وسويسرا دعمهما لـ"أونروا" 

2019-08-08

الأكثر قراءة

مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن

مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن

2019-08-08
مصر: قتل 17 شخصًا بادعاء تورطهم بتفجير معهد الأورام

مصر: قتل 17 شخصًا بادعاء تورطهم بتفجير معهد الأورام

2019-08-08
التجمع: إعلان النيابة هدفه ضرب التمثيل السياسي للمجتمع العربي

التجمع: إعلان النيابة هدفه ضرب التمثيل السياسي للمجتمع العربي

2019-08-08
عملية

عملية "غوش عتسيون": تضارب في تقديرات الاحتلال الأمنية

2019-08-08
تقرير: أمن السلطة يشارك بالبحث عن منفذي عملية

تقرير: أمن السلطة يشارك بالبحث عن منفذي عملية "غوش عتصيون"

2019-08-08