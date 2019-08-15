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صبري: تصريحات إردان تؤكد نية الاحتلال للسيطرة على الأقصى

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 12:34

صبري: تصريحات إردان تؤكد نية الاحتلال للسيطرة على الأقصى
صبري: تصريحات إردان بشأن الأقصى عدوانية وتوسعية (وفا)
عرب ٤٨

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إن تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، غلعاد إردان، التي دعا فيها لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، خطيرة وتؤكد النية المبيتة والعدوانية لتحقيق أهداف الاحتلال التوسعية العنصرية.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن إردان بتصريحاته يحاول استمالة سائر الأحزاب اليمينية المتطرفة، مؤكدا أن المقدسيين سيكونون لهم بالمرصاد ولن يسمحوا بتغير الواقع التاريخي والحضاري والسياسي للمسجد.

وأضاف صبري أن تصريحات إردان بأحقية اليهود في الصلاة في أوقات معينة وأن يبسطوا السيادة على الأقصى هي محاولات يائسة وفاشلة وليست الأولى، بل سبقتها محاولات عدة هدفها التقسيم الزماني والمكاني، مثلما جرى في باب الأسباط وحطة والمصلى المرواني وباب الرحمة والبوابات الإلكترونية، إلا أن جميعها فشلت بصمود ودفاع المرابطين.

وقال عكرمة صبري إن الاحتلال يدعي بأنه حقق إنجازا يوم عيد الأضحى، وهذه أوهام، لأن المستوطنين اقتحموا الأقصى تحت حماية عناصر الشرطة وبعد هجوم وحشي من الأجهزة الأمنية للاحتلال للمسجد الأقصى وهذا ليس إنجازا، كما أن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة وخرج المستوطنون من باب السلسلة وهي مسافة قصيرة، دون أن ينفذوا جولات في ساحات الأقصى.

وأكد بأن الاقتحام جاء بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأنه يريد تحقيق مكاسب سياسية ومصالح انتخابية ليستميل الجماعات المتطرفة لأنه غير قادر على تشكيل قائمة تقوده إلى الحكم مرة أخرى.

ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ما قبل عام 2000، كانوا يصفون الجماعات المتطرفة بأنهم "مجانين وقلة ولا قيمة لهم"، لكن وجهة نظرهم تغيرت بعد اقتحام شارون للمسجد الأقصى، وأظهرت النية المبيتة من المسؤولين وباتفاق حزب العمل مع الليكود بالهيمنة والسيطرة على الأقصى، وهو ما يعكس وجود إستراتيجية رسمية حكومية بالهيمنة على المسجد الأقصى، كما أن المحولات السابقة تمت بدعم من حكومة الاحتلال.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، وبعد صلاة العيد مباشرة، اقتحامات من قبل المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، واعتدت قوات الاحتلال على المصلين وأصابوا العشرات منهم.

 


#القدس
#الأقصى
#اقتحام
#عكرمة صبري
#غلعاد إردان

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