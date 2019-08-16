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جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 13:55

جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس
من مكان العملية
عرب ٤٨

أصيب مستوطنان بجراح خطيرة جراء عملية دهس، بعد ظهر اليوم الجمعة، في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت منظمة "زاكا" الإسرائيلية. وأطلق شرطي بلباس مدني النار على سائق السيارة، التي حملت لوحة أرقام صفراء، إسرائيلية، ما أسفر عن إصابته. ويجري حاليا تحقيق لمعرفة هويته. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه عملية دهس. وأغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل لمدينة بيت لحم.

وذكرت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن هناك تقارير تتحدث عن اختفاء فتاة بعد عملية الدهس، وتواجدت في المكان قبل الدهس، ويرجح أنها فرت من المكان. وتجري عمليات بحث عنها في هذه الأثناء.

وقالت خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إن العملية وقعت قرب مستوطنة "إليعزر" جنوبي مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، زاكي هيلر، إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على السائق من مسافة قصيرة جدا و"حيّده"، عندما كان يخرج زاحفا من السيارة. وأضاف أن السائق كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وانعطف باتجاه مستوطن (17 عاما) ومستوطنة (19 عاما). وأضاف أن إصابة المستوطن خطيرة بينما إصابة المستوطنة ما بين متوسطة وخطيرة.

ونقل جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات إلى موقع عملية الدهس ومنطقة كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية. 

 


#الضفة الغربية
#غوش عتصيون
#عملية دهس

جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس

جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس

جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس

جنوب بيت لحم: إصابة السائق ومستوطنين اثنين بعملية دهس

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