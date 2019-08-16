اشتيّة يُدين منع زيارة طليب وعمر: العنصرية والديمقراطية لا ينسجمان

أوضح رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أن قرار إسرائيل بمنع عضوَي الكونغرس الأميركي؛ رشيدة طليب، وإلهان عمر، من زيارة الضفة الغربية المحتلة، يعكس "الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة"، فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، القرار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال اشتية في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، إن "قرار إسرائيل منع عضوتي الكونجرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة، والتصريحات التحريضية ضدهما، يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأميركي والعالمي".

وأضاف اشتية: "إسرائيل تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي وتحاول إسكات وتخويف الأصوات الحرة الداعية للسلام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني"، مُشيرا إلى أن "القرار الإسرائيلي ضد عمر وطليب يؤكد أن العنصرية والديمقراطية لا يمكن أن ينسجما معا".

بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة: "ننظر بخطورة بالغة للتحريض الرسمي العلني الذي مارسه كل من ترامب وسفيره المستوطن المتصهين فريدمان، فتارة يصفهما ترامب بكارهات لليهود في اتهام عنصري خطير، وتارة أخرى يخرج المهرج فريدمان ليصفهما بناشطات حركة المقاطعة".

وذكرت الوزارة أن "هذا القرار العنصري يعتبر اعتداء صارخا على الكونغرس الأميركي وعلى الديمقراطية من قبل من يدعيها زورا وبهتانا".

وأضافت: "يعكس هذا الموقف مشاعر القلق والخوف التي انتابت دولة إسرائيل بكاملها، حيث دب فيها الهلع بسبب هذه الزيارة خوفا من مشاهدة العضوين بأم أعينهما حقيقة العنصرية والفاشية ونظام الأبرتهايد من قبل دولة الاحتلال، وحجم الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومقومات وجوده الوطني والإنساني في أرض وطنه، وكذلك خوفا من نقل مشاهداتهما لعموم الشعب الأميركي والكونغرس".

وقالت الخارجية إن طليب وعمر أرادتا زيارة فلسطين وليس إسرائيل، "وأرادتا زيارة جدة عضو الكونغرس طليب التي تقيم لليوم في بيتها في فلسطين تحت الاحتلال، هذه الزيارة التي كانت ستعكس بكل وضوح حقيقة دولة الاحتلال العنصرية ليس فقط للشعب الأميركي وفعالياته وممثليه، إنما للعالم وللشعوب أجمع".

يُذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قد وافق على منح عضو الكونغرس الأميركي، رشيدة طليب الفلسطينية الأصل، تصريحا لدخول البلاد، لزيارة الضفة الغربية المحتلّة.

وقالت القناة 12 الإسرائيليّة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن طليب قد تصل إلى البلاد في زيارة تبدأ بعد غدٍ الأحد، وتنتهي يومَ الجمعة المقبل، "بعد جهود بذلها دبلوماسيّون أميركيّون"، خلال الليلة الماضية.