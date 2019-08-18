  2. فلسطينيات
  3. أخبار

دعوات لاقتحام جماعي للأقصى والاحتلال يداهم "باب الرحمة"

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 07:53

دعوات لاقتحام جماعي للأقصى والاحتلال يداهم "باب الرحمة"
دعوات لاقتحام جماعي للأقصى (فيسبوك)
عرب ٤٨

دعت منظمات "الهيكل" أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحام الجماعي لساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، فيما اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" بساحات الحرم وعبثت بمحتوياته.

ونشرت منظمات "الهيكل"، إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وتأتي الدعوات للاقتحام الجماعي لساحات الحرم، ردا على ما زعمته المنظمات اليهودية إصابة عناصر من شرطة الاحتلال بجروح خلال إطلاق النار عند باب السلسلة، والذي أسفر عن استشهاد فتى وإصابة آخر بجروح حرجة، وذلك بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

إلى ذلك، اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال، بساعات الليل، مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، وعبث عناصر الاحتلال في الأثاث بداخله.

ووفقا لشهود عيان، فقد اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" وأخرجوا بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير، كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

وفي سياق التضييق على المقدسيين، فضت شرطة الاحتلال، عصر السبت، مؤتمرا قانونيا نظمته نقابة المحامين الفلسطينيين حول هدم المنازل بالقدس.

واقتحمت قوات من المستعربين والشرطة اقتحموا نادي برج القلق وفضوا اللقاء، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وسلمت قوات الاحتلال القائمين على النشاط قرارا موقعا من وزير الأمن الداخلي، غلعاد، إردان، يمنع إقامة النشاط بزعم أنه مدعوم من السلطة الفلسطينية.

 


#القدس
#الأقصى
#باب الرحمة
#اقتحام
#مستوطنون
#منظمات الهيكل

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتشال جثامين 3 شهداء وجريح جراء القصف شمال قطاع غزة
انتشال جثامين 3 شهداء وجريح جراء القصف شمال قطاع غزة

2019-08-18

حماس تعتبر القصف الإسرائيلي "رسالة تصعيد وعدوان"
حماس تعتبر القصف الإسرائيلي "رسالة تصعيد وعدوان"

2019-08-17

غزة: 33 مصابا في "جمعة الشباب الفلسطيني"
غزة: 33 مصابا في "جمعة الشباب الفلسطيني"

2019-08-16

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

2019-08-17
الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

2019-08-17
مصرع شاب من أبو سنان في حادث طرق قرب كابول

مصرع شاب من أبو سنان في حادث طرق قرب كابول

2019-08-17
حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

2019-08-17
منع طليب وعمر وفضح تبعيّة نتنياهو لترامب

منع طليب وعمر وفضح تبعيّة نتنياهو لترامب

2019-08-17