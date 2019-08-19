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تحذير إسرائيليّ لأكبر مزود فلسطيني للكهرباء بقطع التيّار

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 18:27

تحذير إسرائيليّ لأكبر مزود فلسطيني للكهرباء بقطع التيّار
أطفال فلسطينيّون عقب انقطاعٍ للكهرباء (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

تلقّت شركة كهرباء محافظة القدس، إنذارا من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بتقليص إمدادات التيار أو قطعها عن الشركة الفلسطينية، نتيجة تراكم الديون، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، هشام العمري، في بيان، اليوم الإثنين، إن الإنذار يأتي كون شركته تجاوزت الحد المسموح لها من الديون، لافتا إلى أن الشركة تسلمت الإنذار الثاني من شركة كهرباء إسرائيل، والذي تهدد فيه بقطع وتقنين التيار عن الخطوط المُزوِّدة. 

وناشد العمري، الحكومة الفلسطينية، بالتدخل الفوري لتجنب "حدوث كارثة"، وقال:"(شركة) كهرباء إسرائيل أشارت في كتابها الموجه لإدارة الشركة، إلى أنه بانتهاء المهلة القانونية (لم يحددها) سيتم قطع التيار لساعات محددة عن كافة مناطق امتياز الشركة وفق جدول زمني". 

وتزود شركة كهرباء القدس، الكهرباء الذي تستورده من إسرائيل، لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار.

وطالب العمري الحكومة الفلسطينية، باتخاذ "خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات".


#شركة كهرباء محافظة القدس
#شركة الكهرباء الإسرائيلية
#إمدادات التيار

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