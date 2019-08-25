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خلال أسبوعين: الاحتلال يهدم 24 بناية للفلسطينيين بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 08:51

خلال أسبوعين: الاحتلال يهدم 24 بناية للفلسطينيين بالضفة والقدس
(وفا)
عرب ٤٨

أفاد تقرير توثيقي للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 24 مبنى يملكها فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خلال الأسبوعيين الأخيرين، وذلك بحجة عدم وجود التراخيص.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقريره الدوري عن حماية المدنيين إن "تدمير المنازل ترتب عليه تهجير تسعة أشخاص ولحقت الأضرار بما لا يقل عن 80 آخرين".

ولفت إلى أنه تجاوز عدد الأشخاص الذين هجروا بسبب عمليات الهدم حتى الآن من هذا العام 480 شخصا على الأقل عددهم في العام 2018 برمته 472 شخصا".

وهدمت عشرة من هذه المباني شرقي القدس، في حين نفذت بقية عمليات الهدم في أربعة تجمعات سكانية في المنطقة (ج)، وكان منهم 13 مبنى قدمت مساعدةً إنسانية في المنطقة (ج)، بما فيها سبعة مبانٍ في تجمّع رعوي سكانه معرّضون لخطر الترحيل القسري في شمال غور الأردن، وهو خربة رأس الأحمر

ونفذت قوات الاحتلال خلال المدة نفسها، ما مجموعه 178 عملية بحث واعتقال في قرى الضفة الغربية وبلداتها، منها 37 عملية في القدس، و35 في الخليل، و26 في رام الله، واعتُقل ما لا يقل عن 190 فلسطينيا خلال هذه العمليات.

 كما سجلت 14 حادثة منفصلة للاعتداءات المستوطنين، حيث أصاب مستوطنون أربعة فلسطينيين، منهم طفل، بجروح وألحقوا الأضرار بممتلكات فلسطينية.

وأصابت قوات الاحتلال ما مجموعه 173 فلسطينيا بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.

أما فيما يتعلق بقطاع غزة أشار تقرير (أوتشا) إلى أنه "خلال ما لا يقل عن 39 مناسبة، وفي سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة".

كما استمرت تظاهرات مسيرة العودة الكبرى قرب السياج، ما أسفر عن إصابة 268 فلسطينيا بجروح على يد قوات الاحتلال.

واستشهد تسعة فلسطينيين، في سلسلة من اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على جانبي السياج الحدودي شرق القطاع.

 


#الضفة الغربية
#هدم
#القدس
#الأمم المتحدة

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