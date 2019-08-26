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غزة: توقف أحد مولدات شركة الكهرباء الوحيدة بالقطاع

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 17:09

غزة: توقف أحد مولدات شركة الكهرباء الوحيدة بالقطاع
عائلة تتناول الطعام على ضوء الشموع في غزة (أ.ف.ب.)
عرب ٤٨

توقّف أحد مولدات محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، بسبب تقليص السلطات الإسرائيلية لكميات الوقود الواردة إلى المحطة، ما يُنذر بانخفاض عدد ساعات وصل التيار الكهربائي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، محمد ثابت أن "سلطة الطاقة أبلغتنا بتوقف مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء، بسبب تقليص الاحتلال لكميات الوقود الواردة للمحطة". 

ونقلت "الأناضول"، عن ثابت قوله إن توقف عمل المولد سيتسبب بتقليص كمية الكهرباء المتوفرة، وبالتالي انخفاض عدد ساعات وصل التيار الكهربائي، دون مزيد من التفاصيل. 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قد قرر فجر اليوم، الإثنين، تقليص كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع غزّة إلى النصف، بعد ساعات من قصف إسرائيلي في القطاع، تلا إطلاقا لقذائف صاروخيّة تجاه بلدات إسرائيليّة.

وقال منسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة إنّ القرار يشمل الوقود الذي يدخل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم، ومدّته غير محدّدة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على عمل محطّة توليد الكهرباء، ما يعني زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ومفاقمة أزمة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. 

وبعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة حماس شماليّ القطاع، قال إنها ردًا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخيّة باتجاه المجلس الإقليمي "شاعاري هنيغيف" وسديروت، أمس، الأحد.


#محطة الكهرباء في غزة
#غزة
#الوقود في غزة

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