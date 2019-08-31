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غزة: شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 12:21

غزة: شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال
مسيرة العودة، أيار/مايو الماضي (أ.ب.أ.)
عرب ٤٨

‏أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد بدر الدين نبيل موسى أبو موسى (25 عاما)، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في شرقي خان يونس، أمس. وكان الشهيد يرقد في مستشفى غزة الأوروبي إثرا إصابته.

الشهيد بدر الدين أبو موسى
الشهيد بدر الدين أبو موسى 

والشهيد من سكان حي الياباني بمنطقة حي الأمل، غرب مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح وحالات اختناق، مساء أمس، في قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 72 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، شرقي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن طواقمها الطبية تعاملت مع 75 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات مسيرة العودة، أمس، وأوضحت أن 42 إصابة كانت بالرصاص الحي، والذي أطلقته قوات الاحتلال إلى جانب الغاز المُدمع تجاه المشاركين في فعاليات جمعة الوفاء للشهداء.

ولفتت الوزارة إلى أن بين الإصابات 18 طفلًا وسيدتين، بالإضافة لإصابة مسعف وصحفي، وتضرر سيارتي إسعاف جراء اعتداء الاحتلال على المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.


#قطاع غزة
#الشهيد بدر الدين أبو موسى
#خان يونس
#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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