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اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة والعيسوية

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 08:44

اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة والعيسوية
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال 22 فلسطينيا منهم 5 من بلدة العيسوية.

ووفقا لبيان الجيش فإن جنوده اعتقلوا بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) 17 فلسطينيا من الضفة والأغوار، حيث تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

كما زعم المتحدث العسكري ضبط وسائل قتالية وأسلحة خلال حملة دهم وتفتيش لمنازل في مدينتي الخليل وجنين.

وتركزت الاعتقالات في مختلف المحافظات ومنطقة الأغوار والقدس، ففي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، عبود أبو الشيخ، ونور عدنان عابد، بعد مداهمة منزلي ذويهما.

في شمال الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الفتى زيد أحمد بعجاوي بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة يعبد قضاء جنين، وإجراء عمليات تفتيش داخله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وبلاطة البلد في نابلس، واعتقلت الأسير المحرر عمر خضر الشخشير بعد مداهمة منزله.

في محافظة رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على عدد من مواطني قرية أم صفا، واحتجزت آخرين خلال اقتحامها للقرية.

وأصيب العديد من سكان القرية أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز السام والمدمع الذي أطلقها جنود الاحتلال صوب المنازل، وتسببت أيضا بتكسير بعض نوافذ مسجد القرية، فيما تم احتجاز شابين لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهما.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال خمسة شبان من بلدة العيسوية، حيث داهمت القوات البلدة واقتحمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت 5 شبان، هم: محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، وأحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.

 


#الضفة الغربية
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#الاحتلال
#اعتقال

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