  2. فلسطينيات
  3. أخبار

سرايا القدس: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل هزائم نتنياهو

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 20:48

سرايا القدس: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل هزائم نتنياهو
عرب ٤٨

هدد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "سرايا القدس"، مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة إطلاق القذائق على المناطق المحيطة بقطاع غزة المحاصر، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ العدوان، ولن يستطيعوا معرفة نهايته.

وفي كلمة متلفزة، للناطق باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، ألقاها في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، قال: "نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار الغبي باغتيال قيادة المقاومة". 

وأضاف "من المؤكد والمحسوم أن الساعات القادمة ستضيف عنوانًا جديدًا إلى سجل رئيس الوزراء الأرعن الذي لم يجلب للصهاينة سوى الدمار والخراب".

وأضاف "نؤكد على استمرار الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس في إطار إدارة معركة الرد على جرائم هذا العدو وصد عدوانه الآثم على شعبنا".

وتابع "نطمئن أحرار العالم وأبناء شعبنا المجاهد أن المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لا زالت على العهد والوعد والدرع الحامي لفلسطين واللاجئين والأسرى وفي جعبتها ما يشفي الصدور".

وتابع: "نوجه رسالة إلى المستوطنين الصهاينة بعدم الاستماع إلى قيادتهم الحمقاء وأن القرار الآن بيد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية"، مشددا على أن "الساعات القادمة ستسجل انتصارًا لأبناء شعبنا وبما أنكم بدأتم المعركة لن تستطيعوا معرفة نهايتها".

وفي ختام كلمته المتلفزة، قال أبو حمزة "نزف للأمة العربية والاسلامية ثلة من شهدائنا ومقاتلينا وفي مقدمتهم ركنا صلبا شديدا من أركان المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس، القائد المجاهد بهاء أبو العطا أبو سليم، أبرز أعضاء المجلس العسكري، وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس, بعد رحلة حافلة من البطولة والفداء على طريق المقاومة والتحرير".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى سبعة. وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، إن فلسطينيين اثنين (مجهولا الهوية) استشهدا، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمالي القطاع.

وردا على عملية اغتيال أبو العطا، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.


#حركة الجهاد الإسلامي
#سرايا القدس

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل
10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل

2019-11-12

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12

هنية: الاغتيالات تستهدف مساعي الوحدة
هنية: الاغتيالات تستهدف مساعي الوحدة

2019-11-12

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12
بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

2019-11-12
كوخافي يهدد بمزيد من الاغتيالات في غزة

كوخافي يهدد بمزيد من الاغتيالات في غزة

2019-11-12