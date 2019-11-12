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فصائل المقاومة: جريمتا غزة ودمشق "تجاوز لكل الخطوط الحمراء"

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 12:22

فصائل المقاومة: جريمتا غزة ودمشق "تجاوز لكل الخطوط الحمراء"
غزة، اليوم (أ.ب.أ)
عرب ٤٨

أصدرت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في غزة، بيانًا ظهر اليوم، قالت فيه إنه "أقدم العدو الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء على جريمة غادرة وحماقة كبيرة باغتيال أحد أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد القائد البطل بهاء الدين أبو العطا (أبو سليم)، باستهداف جبان لبيت آمن ومنطقة سكنية مدنية، كما أقدم العدو بالتزامن على جريمة أخرى في دمشق تمثلت بمحاولة اغتيال الأخ القائد المجاهد أكرم العجوري (أبو محمد)، في عنجهية وصلف صهيوني معهود".

وأضافت "إننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إذ نزف إلى العلا قائدنا المجاهد أبا سليم وزوجته أم سليم وإخوانهم الذين ارتقوا في دمشق، لينالوا شرف الجهاد والرباط والشهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن والقضية، فإننا نؤكد على ما يلي: أولاً: إن ما جرى من قبل العدو هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع العدو أمام المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هاتين الجريمتين بالتزامن في غزة ودمشق، وسيتحمل الاحتلال كافة التبعات عن هذه الجرائم، وسيدفع الثمن غاليًا بعون الله".

وتابعت: "ثانيًا، إن الغرفة المشتركة في حالة استنفار وانعقاد دائم لبحث سبل مزيد من الرد المناسب على هذه الجريمة، وإن الرد الأولي للمقاومة هو رسالة واضحة بأن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، وإن المقاومة على قدر المسؤولية والتحدي بإذن الله".

وخلص البيان إلى أنه "ثالثًا: إن الغرفة المشتركة على ثقة بأن وحدة صف المقاومة وكلمتها وجهدها هو الضمان الأساس لردع الاحتلال وتلقينه الدرس القاسي، وجعله يندم على ارتكابه لهذه الجريمة الغادرة".


#غزة
#بهاء أبو العطاء
#قصف إسرائيل
#الجهاد الإسلامي
#دمشق
#فصائل المقاومة

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