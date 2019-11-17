  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الأسير نائل البرغوثي... أربعون عامًا في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 23:14

الأسير نائل البرغوثي... أربعون عامًا في سجون الاحتلال
من وقفة تضامنية مع الأسير البرغوثي (نشطاء - تويتر)
عرب ٤٨

دخل الأسير الفلسطيني، نائل البرغوثي، يوم الأحد، عامه الأربعين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاكون فترة أسره أطول فترة اعتقال يقضيها أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وقال النادي في بيان، إن البرغوثي البالغ من العمر (62 عامًا) من بلدة كوبر قرب رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، منها (34 عامًا)، بشكل متواصل، حيث تحرر في صفقة التبادل 2011، ثم أُعيد اعتقاله 2014 إلى جانب العشرات من المحررين بالصفقة.

ولفت البيان إلى عدة رسائل كان البرغوثي قد وجهها عبر محاميين وعائلته، أكد فيها على أن المخرج الأول لتحرير المعتقلين هي الوحدة الوطنية، معتبرا أن الوحدة هي المنطلق الأول لاستعادة الهوية الفلسطينية، كما وجه في وقت سابق رسالة في ذكرى ميلاده الـ(62)، قال فيها:"يوم ميلادي يذكرني بميلاد كل ثورة تطالب بالحرية وأشعر كأني أولد من جديد"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف نادي الأسير: "خلال سنوات اعتقاله، فقدَ البرغوثي والديه، وتوالت أجيال، ومرت العديد من الأحداث التاريخية على الساحة الفلسطينية"، علما بأنه تزوج عقب تحرره في صفقة التبادل عام 2011 من الأسيرة المحررة، إيمان نافع، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.

وصدر بحقه حُكمًا مدته 30 شهرا، وبعد قضائه مدة محكوميته أعاد الاحتلال حُكمه السابق وهو المؤبد و18 عامًا، إلى جانب العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أُعيدوا إلى أحكامهم السابقة وغالبيتهم يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.

ووُلد البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله في 23 أكتوبر 1957، واعتقل للمرة الأولى عام 1978، (19 عامًا حينها)، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عامًا، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، بحسب بيان نادي الأسير.


#الأسير الفلسطيني
#نائل البرغوثي
#سجون الاحتلال الإسرائيلي
#أطول فترة اعتقال

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شرطة الاحتلال تعتقل 80 عاملا من الخليل
شرطة الاحتلال تعتقل 80 عاملا من الخليل

2019-11-17

600 مليون دولار خسائر الزراعة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي
600 مليون دولار خسائر الزراعة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

2019-11-17

اعتقالات بالضفة وتجديد إخطارات المصادرة لمئات الدونمات بسلفيت
اعتقالات بالضفة وتجديد إخطارات المصادرة لمئات الدونمات بسلفيت

2019-11-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة "لحماس" بعد إطلاق صاروخين على بئر السبع

2019-11-16
القسام:

القسام: "عملية الباص" نفذها القناص بأمر من الضيف

2019-11-16
كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل

كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل "عملية الباص"

2019-11-16
مقتل الشبان الثلاثة من مجد الكروم: المشتبه سلم نفسه والشرطة تتكتم

مقتل الشبان الثلاثة من مجد الكروم: المشتبه سلم نفسه والشرطة تتكتم

2019-11-16
غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

2019-11-16