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600 مليون دولار خسائر الزراعة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 10:22

600 مليون دولار خسائر الزراعة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي
(أ.ب.)
عرب ٤٨

 أظهرت إحصائيات أولية، أن حجم خسائر الزراعة والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في محافظات القطاع جراء العدوان العسكري الإسرائيلي، بلغ نحو 600 مليون دولار كتقدير أولي.

وأصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية بيانا، اليوم الأحد، استعرضت من خلاله الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي، وقالت إن الخسائر تقدر بأكثر من 600 دولار، مؤكدة أن تركيز القصف الإسرائيلي على المنشآت الزراعية هدفه ضرب ممتلكات المزارعين وتكبيدهم الخسائر، على اعتبار أنهم خط الدفاع الأول عن شعبهم في توفير السلة الغذائية.

ووفقا للوزارة فإن الأضرار الزراعية، شملت تضرر كل من القطاع النباتي والحيواني والثروة السمكية جراء العدوان بالطيران أو بالقصف المدفعي.

وأوضحت الوزارة، أن هناك أضرارا ما بين تدمير كلي وجزئي لمزارع الدواجن اللاحم والبياض، بالإضافة لمزارع الحبش، لافتة إلى أنه كان هناك نفوق لآلاف الدجاج والحبش.

ولفتت إلى تضرر المزارع والمخازن الملحقة بهذه المزارع وخزانات المياه، بالإضافة لتدمير خلايا النحل نتيجة استهدافها بشكل مباشر، منبهة إلى تضرر خطوط الري الناقلة الرئيسية والفرعية لأراضي المزارعين.

وأوضحت الوزارة في البيان أنه لحقت أضرار كلية وجزئية بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، مشيرة إلى الأضرار الكلية والجزئية بدفيئات الخضار، فضلا عن تضرر مساحات أخرى مزروعة بمختلف أنواع الأشجار المثمرة.  كما لحقت أضرار بعدد من قوارب الصيد جراء قصف بعض المناطق الساحلية.

 


#قطاع غزة
#عدوان عسكري
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#قصف
#القطاع الزراعي
#الاحتلال الإسرائيلي

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