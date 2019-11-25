  2. فلسطينيات
  3. أخبار

60 جمعية تدعو لإجراء تحقيق بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 16:21

60 جمعية تدعو لإجراء تحقيق بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
(أ.ب.)
عرب ٤٨

دعت 60 جمعية ومنظمة ومؤسسة أهلية فلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي العمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل الملاحقة والمساءلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية في غزة.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم الإثنين، قبالة بيت عائلة السواركة في دير البلح، ونظمته شبكة وصال (تضم نحو 60 مؤسسة أهلية) ومركز صحة المرأة، التابعان لجمعية الثقافة والفكر الحر، ضمن إطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر، مريم زقوت، إن جريمة الاحتلال بارتكاب مجازر بحق اسر بأكملها كما حدث مع عائلة السواركة والتي استشهد ثمانية من أفراد عائلتها، يؤكد مجددا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مستغلاً حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت زقوت ونحن هنا من أمام بيت عائلة السواركة نؤكد أن تلك الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، واعترف بارتكابها بدم بارد بحق عائلة السواركة، تشكل جريمة حرب كاملة الأركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها".

وأوضحت أن ممارسات الاحتلال بغزة بمثابة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لقرار 1325 الخاص بحماية النساء وقت النزاعات المسلحة.

وشدد بيان المؤسسات خلال المؤتمر الصحافي على ضرورة العمل وتوحيد الجهود الفلسطينية بتبني وإعلان إستراتيجية فلسطينية واضحة المعالم ترتكز على تدويل القضية، وتفعيل آليات المحاسبة لقادة الاحتلال بالعمل مع وإلى جوار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لحثها لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

 


#قطاع غزة
#جرائم
#الاحتلال
#عدوان عسكري
#قصف
#مدنيين
#عائلة السواركة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد ترحيل شاكر.. "رايتس ووتش": إسرائيل تنضم لدول مثل إيران ومصر
بعد ترحيل شاكر.. "رايتس ووتش": إسرائيل تنضم لدول مثل إيران ومصر

2019-11-25

الاحتلال يهدم مقهى في بتير ويعتقل 10 شبان بالعيسوية
الاحتلال يهدم مقهى في بتير ويعتقل 10 شبان بالعيسوية

2019-11-25

أمن السلطة يضبط 3 أطنان من الماريحوانا بأريحا
أمن السلطة يضبط 3 أطنان من الماريحوانا بأريحا

2019-11-25

الأكثر قراءة

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

2019-11-24
نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

2019-11-24
إدانة الشيخ رائد صلاح بـ

إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"

2019-11-24
استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

2019-11-24
بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

2019-11-24