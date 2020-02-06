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الرئاسة الفلسطينية تُدين التصعيد الإسرائيلي... خلقته "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 14:08

الرئاسة الفلسطينية تُدين التصعيد الإسرائيلي... خلقته "صفقة القرن"
(أ ب)
عرب ٤٨

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وإصابة العشرات.

وقال أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "صفقة القرن الأميركية، هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض".

ولفت إلى أن الرئاسة الفلسطينية "سبق وحذرنا من فرضه من حقائق مزيفة على الأرض مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من "التصعيد الإسرائيلي الممنهج". وقال إن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، بينهم شرطي فلسطينية وشاب في جنين ومواطن عربي من مدينة حيفا، في القدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نبيل أبو ردينة
#الرئاسة الفلسطينية
#الضفة الغربية

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