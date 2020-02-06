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سرايا القدس: نبارك عمليات القدس والضفة ونصفها بـ"الجهادية والمقاومة"

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 20:58

سرايا القدس: نبارك عمليات القدس والضفة ونصفها بـ"الجهادية والمقاومة"
الضفة اليوم (أ. ب.)
عرب ٤٨

باركت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، على لسان ناطقها أبو حمزة عبر حسابه في "تويتر" العمليات التي جرت في القدس والضفة، واصفةً إياها بـ"العمل الجهادي والمقاوم".

بدأ أبو حمزة رسائله عبر "تويتر" قائلًا: "نبارك العمل الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار ونبرق بالتحية إلى أرواح الشهداء الأطهار، الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم، ورسالتنا لشعبنا أن اضرب بيد من حديد وأننا معك بكل قوة".

وأضاف أبو حمزة أن "العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن وتهويد المقدسات ونحذر العدو الذي يعلم جيداً نتائج الغضب الفلسطيني، بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ناراً تحرقه؛ وليعلم العدو أن سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري (ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين)".

ودعا أبو حمزة "كافة مقاومي شعبنا لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الصهيونية وطرق قطعان المستوطنين، وأن يباشروا حالة من الاشتباك الشامل والمباشر بما يتوفر لهم من إمكانيات وأن يسيروا على درب الكفاح والتحرير".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سرايا القدس
#الجهاد الإسلامي
#عملية دهس
#القدس
#صفقة القرن

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