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قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من بيتونيا

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 18:03

قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من بيتونيا
"المستعربون" يعتقلون فلسطينيًا بالقرب من رام الله (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مصادر صحافية عن شهود عيان قولهم إن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة المستعربين، اقتحمت بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وحاصرت محلا تجاريا، واختطفت 3 أشقاء، قبل أن تنسحب من المكان.

وأوضح الشهود أن الأشقاء هم بهاء وأحمد وعبد دولة؛ ولفتوا إلى أن القوة الخاصة تسللت إلى بلدة بيتونيا عبر مركبة تجارية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اعتقال الأشقاء الثلاثة من داخل محلهم في بيتونيا، وذكرت أنهم من عائلة "رشيد".

ولم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية بيانا رسميًا حول ما ذكره الشهود.

ومنذ فجر اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استنفر جيش الاحتلال ودفع المزيد من القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات المتواصلة منذ الإعلان عن "صفقة القرن" الأميركية المزعومة.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية ودفعت بمزيد من التعزيزات إلى مناطق مختلف بالضفة الغربية، وأغلقت عددا من الحواجز والطرقات.

وأعلن جيش الاحتلال عن انضمام كتيبة من وحدة المظليين إلى القوات الأمنية في الضفة، في ظل التقديرات الإسرائيلية التي تحذر من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة التوتر الأمني الذي تشهده مختلف مناطق الضفة المحتلة ومن ضمنها القدس.

و"المستعربون" هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس مدني عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تصعيد أمني
#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة المحتلة
#القدس
#عملية فدائية
#وحدة المستعربين

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