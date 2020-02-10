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غزة: وفد أمني مصري يبحث مع الفصائل تثبيت "التهدئة"

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 09:48

غزة: وفد أمني مصري يبحث مع الفصائل تثبيت "التهدئة"
(أ ب)
عرب ٤٨

وصل صباح اليوم الإثنين، الوفد الأمني المصري إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/"إيرز" شمال قطاع غزة، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مع الجانب الإسرائيلي، سعيا لتثبيت "التهدئة" ومنع التصعيد على جبهة غزة.

وضم الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والعديد من المسؤولين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري لقاءات مع قيادة حركة حماس والفصائل لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة. كما من المقرر أن يجري الوفد جولة عل الحدود المصرية الفلسطينية في إطار الترتيبات الأمنية لمنع تسلل مسلحين وتهريب أسلحة.

وتزامن وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة مع سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع للفصائل الفلسطينية فجر اليوم بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية وبالونات حارقة على مستوطنات "غلاف غزة".

ورغم زيارة الوفد الأمني المصري، توغلت عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين، وسط قطاع غزة، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأفاد شهود عيان بتوغل خمس جرافات عسكرية من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي، باتجاه الشمال لمسافة 50 مترا، فيما شرعت بأعمال تجريف بالمكان.

وتأتي الزيارة عقب تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، نفتالي بينيت، بتوجيه ضربة "ساحقة" لفصائل المقاومة بغزة، حال استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

يذكر أن آخر زيارة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أكد خلال لقائه بالفصائل التزام الاحتلال بالتفاهمات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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