اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يواصل محاصرة دير نظام

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما يواصل جنود الاحتلال محاصرة قرية دير نظام قضاء رام الله لليوم الثامن على التوالي.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال صالح ياسين، وهو مدير عام مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بعد اقتحام منزله في بلدة بديا غرب سلفيت.

وكانت قوة من جنود الاحتلال داهمت منزل ياسين فجر اليوم الأربعاء، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تعتقل الحاج ياسين وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنَين محمد شعفوط، وزياد زايد فرارجة بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما بمخيم الدهيشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمزة إياد قطينة بعد اقتحام منزله وتفتيشه ببلدة الصرة جنوبي الخليل.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب ناصر أبو اسنينة من مخبزه في القدس القديمة، وقامت بإغلاقه.

وجاء إغلاق المخبز واعتقال صاحبه بعد إخطار من قبل الاحتلال قبل أسبوع لصاحبه، بحجة صناعة الكعك المقدسي المحلي، وتوزيعه على المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى مجانا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة عناتا شمال القدس، وعبثت بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معروف الرفاعي، والحاج فائق الرفاعي، وناصر جمال الرفاعي، وحسام فائق الرفاعي، وسميح محمد الرفاعي الذي اعتقلت قوات الاحتلال ابنه محمد قبل بضعة أيام.