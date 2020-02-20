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ولادة طفل فلسطيني بواسطة نُطَف مهربة من الأسر

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 20:37

ولادة طفل فلسطيني بواسطة نُطَف مهربة من الأسر
الأسير وائل كامل أبو جلبوش (نشطاء - فيسبوك)
عرب ٤٨

أنجبت تحرير أبو جلبوش، زوجة الأسير وائل كامل أبو جلبوش، من قرية مركة جنوب جنين، اليوم الخميس، مولودا ذكرا من نطفة مهربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت أبو جلبوش إن قدوم ابنهما عُمَر، يُعد "انتصارا للأسرى ولعائلاتهم، وحقا طبيعيا للأسير ولزوجته، ويدل على أن الاحتلال لا يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا"، متمنية الإفراج العاجل عن زوجها ليعيش ولده في كنفه.

واعتقل الأسير وائل أبو جلبوش في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد و30 عامًا، وأفرج عنه ضمن صفقة تبادل عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

وكانت سناء سلامة دقة، زوجة الأسير وليد دقة، قد أنجبت طفلتهما البكر، ميلاد، في مستشفى بمدينة الناصرة، قبل نحو أسبوعين.

هذا، وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت بقرار قضائي الأسير دقة وزوجته سناء، من حقهما الإنساني والطبيعي في إنجاب الأطفال، وشرعت بسلسلة من الإجراءات العقابية بعد حمل الزوجة عن طريق تهريب نُطْفَة من داخل الأسر قبل أشهر، بعد منعهما لأعوام طويلة من التواصل المباشر خلال الزيارات.

اقرأ/ي أيضًا | ميلاد... وليد دقة

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#تحرير أبو جلبوش
#وائل كامل أبو جلبوش

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