  2. فلسطينيات
  3. أخبار

نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 01:32

نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة
إضرام النيران بمركبتين بقرية بيت عوريف جنوب نابلس بوقت سابق (أ.ب)
عرب ٤٨ والأناضول

حطم مستوطنون، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، نحو 20 مركبة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن رئيس بلدية حوارة بمحافظة نابلس، ناصر الحواري، القول، إن عشرات المستوطنين حطموا نحو 20 مركبة فلسطينية خلال أعمال تخريب نفذوها في الطريق العام للبلدة.

وأضاف: "عند منتصف الليل (الخميس- الجمعة)، شرع عشرات المستوطنين بالاعتداء على مركبات فلسطينية تقف أمام المساكن في الطريق العام".

ولفت إلى أن الأهالي هبوا على سماع أصوات التكسير، ولاحقوا المستوطنين الذين لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن حالة من الغضب تسود في البلدة، مشيرا إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية هرعت للموقع بزعم التحقيق.

وتقع بلدة حوارة على الطريق العام الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ويستخدم المستوطنون الطريق الذي يمر عبر البلدة للوصول للمستوطنات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مستوطنون
#فلسطين
#الضفة الغربية المحتلة

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دير نظام: شهادة على بشاعة الاحتلال بحصارها
دير نظام: شهادة على بشاعة الاحتلال بحصارها

2020-02-27

اليابان تتبرع بأكثر من 22 مليون دولار لصالح "الأونروا"
اليابان تتبرع بأكثر من 22 مليون دولار لصالح "الأونروا"

2020-02-27

البدء بإعمار 270 وحدة سكنية بغزة دُمرت خلال عدوان 2014
البدء بإعمار 270 وحدة سكنية بغزة دُمرت خلال عدوان 2014

2020-02-27

الأكثر قراءة

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

2020-02-27
اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

2020-02-27
مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

2020-02-27
كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس

كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس

2020-02-27
انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا

انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا

2020-02-27