"حماس" تعرض 4 خيارات على روسيا لتحقيق المصالحة الفلسطينية

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، خلال حوار أجراه مع قناة "RT" الروسية، يوم الإثنين، أن حركته عرضت على روسيا أربعة خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال هنية إن "حماس عرضت خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، مضيفا أن "الخيار الأول هو إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتمثل الخيار الثاني بعقد اجتماع وطني خارج الضفة ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة فيه".

وأشار إلى أن الخيار الثالث كان عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، فيما تمثل الخيار الرابع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع كافة الفصائل.

وأكد هنية أن لافروف رحب بمقترحات حركة "حماس" لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وشدد على ضرورة توحيد الفلسطينيين في ظل الظروف السياسية الحالية.

سلاح المقاومة والعلاقة مع مصر

من ناحية أخرى، ذكر هنية أن اللقاء مع وزير الخارجية الروسي "لم يتطرق مطلقا لموضوع سلاح المقاومة الفلسطينية"، قائلا: "على العكس روسيا لديها حضور تاريخي مع الثورة الفلسطينية، ولذلك لا يمكن أن تتبنى أي حديث يتعلق بسلاح المقاومة".

ووصف هنية العلاقة بين حركة "حماس" ومصر، بأنها "ممتازة، ولها أهمية"، مشيرا إلى أن اللقاءات مع مصر مستمرة ومتبادلة.

وأوضح أن "معبر رفح البري يعمل بشكل يومي منذ عامين، وهناك تبادل تجاري بين مصر وغزة ساهم في تحسين الوضع المالي للوزارات في القطاع".

التهدئة

وفي ما يتعلق بتفاهمات التهدئة ذكر هنية أن إسرائيل "تبادر باختراق وقف إطلاق النار، ودور المقاومة الرد على هذه الاختراقات".

وقال إن "الفصائل الفلسطينية متوافقة وطنيا على أن المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني تقتضي الاستمرار بالعمل وفق التفاهمات، لكن الاحتلال غير ملتزم وغير جاد بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليها".

العلاقة مع دول الخليج

وحول علاقة حماس بدول الخليج، قال هنية إن "العلاقة مع دول الخليج تاريخية، وقوية ومتينة، القضية الفلسطينية والقدس هي في وجدان كل عربي ومسلم، وخاصة أشقاءنا في الخليج العربي".

وأوضح أن حركته لديها "علاقات ممتازة مع قطر والكويت".

وأضاف: "علاقتنا مع السعودية كذلك تاريخية، ونسعى لاستعادتها، لكن هناك تغير في موقف قيادة السعودية من هذه العلاقة، وجرى اعتقال لبعض الفلسطينيين لتقديمهم مساعدات إنسانية لشعبنا، ونبذل جهودا للإفراج عنهم".

وتابع: "نتبنى سياسية الانفتاح على كل الدول العربية والإسلامية، والعلاقة مع إيران استراتيجية وقوية، وليست على حساب أي دولة من الدول العربية".

وفي وقت سابق الإثنين، التقى وفد من قيادات حركة "حماس" برئاسة هنية، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو، لبحث عدة ملفات فلسطينية.

وكان وفد الحركة قد وصل، أمس الأحد، إلى موسكو في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".