حريق النصيرات: وفاة صاحب المخبز يرفع عدد الوفيات إلى 12

توفي المواطن أسامة البنا (50 عاما)، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر الحريق الذي وقع في مخبز في مخيم النصيرات وسط غزة، في الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد وفيات الحريق إلى 12، فيما ما يزال هناك نحو 55 جريحا، منهم 12 في حالة حرجة.

وكان البنا يتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بغزة، بعد إصابته بجروح حرجة جراء الحريق الذي وقع في المخبز الذي يملكه المتوفي، حيث أعلن مصدر طبي في المستشفى عن وفاة البنا.

وتعرض البنا للحرق في أنحاء مختلفة من جسده، خلال محاولته مساعدة العمال في المخبز الذين أصيبوا في نفس الحادثة.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع الخميس الماضي، وأودى بحياة 12 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، كما أدى إلى إصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).

إلى ذلك، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بيانا أكدت فيه أن الجهات المختصة وبلدية النصيرات، لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، في حادثة حريق النصيرات.

وأضافت الهيئة في البيان أن هناك ضعفا في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث وفي تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية، كذلك الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.