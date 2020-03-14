  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 20:05

كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة
(أ ب)
عرب ٤٨

أصدرت الحكومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، اليوم السبت، جملة من القرارات الوقائية والتصعيدية بخصوص مواجهة فيروس كورونا.

قررت في الحكومة في بيان صدر عنها، أولًا؛ إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة. ثانيًا؛ استمرار تعليق التحاق طلاب المدارس والجامعات ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية المختلفة إلى نهاية شهر آذار/ مارس.

ثالثًا؛ تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف والتحويل إلى الحجر الصحي في معبر رفح والإحالة إلى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع. رابعًا؛ منع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من إقامة الأنشطة والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص.

خامسًا؛ تجنّب التواجد في الأماكن المزدحمة بشكل عام مع التأكيد على تجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أعراض الإنفلونزا من التواجد في الأماكن المزدحمة وبما في ذلك أداء الصلوات في المساجد.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليستقر عدد الإصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.

(أ ب)

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحافي، عقده في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وجدد ملحم دعوته لجميع المواطنين بتفهم إجراءات الحكومة حرصا عليهم وحفاظا على سلامتهم، وطالب بالإقلاع عن العديد من العادات كالمصافحة والتقبيل، التي من شأنها أن تنقل العدوى، كذلك الحد من التنقل في المدن، خاصة في بيت لحم، والخروج ينبغي أن يكون للضرورة القصوى، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

مطالبة فلسطينيّة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

كما ودعا ملحم، المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء المواد الغذائية في كافة محافظات الوطن، مشيرًا إلى أنه لا نقص في هذه المواد في أية محافظة.

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى، لا سيما المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظًا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في إسرائيل.

وقال اشتية في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مساء اليوم السبت، إننا "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصًا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#فلسطين
#الضفة الغربية
#احتلال
#غزّة
#حصار
#إغلاق المعابر

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية
ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية

2020-03-14

غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا
غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا

2020-03-13

إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم
إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم

2020-03-13

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

2020-03-13
ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان؟

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان؟

2020-03-13
كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

2020-03-13
كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

2020-03-13
كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

2020-03-13