كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة

أصدرت الحكومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، اليوم السبت، جملة من القرارات الوقائية والتصعيدية بخصوص مواجهة فيروس كورونا.

قررت في الحكومة في بيان صدر عنها، أولًا؛ إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة. ثانيًا؛ استمرار تعليق التحاق طلاب المدارس والجامعات ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية المختلفة إلى نهاية شهر آذار/ مارس.

ثالثًا؛ تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف والتحويل إلى الحجر الصحي في معبر رفح والإحالة إلى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع. رابعًا؛ منع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من إقامة الأنشطة والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص.

خامسًا؛ تجنّب التواجد في الأماكن المزدحمة بشكل عام مع التأكيد على تجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أعراض الإنفلونزا من التواجد في الأماكن المزدحمة وبما في ذلك أداء الصلوات في المساجد.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليستقر عدد الإصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.

(أ ب)

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحافي، عقده في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وجدد ملحم دعوته لجميع المواطنين بتفهم إجراءات الحكومة حرصا عليهم وحفاظا على سلامتهم، وطالب بالإقلاع عن العديد من العادات كالمصافحة والتقبيل، التي من شأنها أن تنقل العدوى، كذلك الحد من التنقل في المدن، خاصة في بيت لحم، والخروج ينبغي أن يكون للضرورة القصوى، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

مطالبة فلسطينيّة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

كما ودعا ملحم، المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء المواد الغذائية في كافة محافظات الوطن، مشيرًا إلى أنه لا نقص في هذه المواد في أية محافظة.

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى، لا سيما المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظًا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في إسرائيل.

وقال اشتية في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مساء اليوم السبت، إننا "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصًا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".