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اقتحامات واعتقالات والاحتلال يواصل توزيع الإخطارات بالضفة

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 09:11

اقتحامات واعتقالات والاحتلال يواصل توزيع الإخطارات بالضفة
(وفا)
عرب ٤٨

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من حملات المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث شن، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 6 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاعتقالات في قرى محافظة رام الله، حيث عرف من بين المعتقلين: أدهم أبو عرقوب، وعلي جبر، وعلاء الغزاوي، ونور الصرصور، ومحمد برهان، وعماد الشيخ وجمعيهم من مدينة رام الله، فيما أمين نصر أبو هنية من عزون.

كما صادر الاحتلال صادر من حي البالوع في محافظة رام الله والبيرة.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قررت سلطات الاحتلال، توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن "هذا القرار ينص على عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع إبلاغ الإدارة المدنية بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها، مع عدم الجلوس مع المواطنين".

وأشار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وأن الاحتلال يستغل الظروف بشكل عنصري.

ويستغل الاحتلال إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، في تصعيد اعتداءاته وعنصريته بحق المواطنين في الضفة والقدس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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