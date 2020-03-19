  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة"

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 20:57

"إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة"
من تشخيصات مصابي الجهاز التنفسي في الأنروا في غزة (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ والأناضول

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الخدمات الصحية الأساسية.

جاء ذلك في بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم عموما وفي الأراضي المحتلة خصوصًا.

وشدد لينك على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل في المقدمة، ومن ثم الإدارة الفلسطينية، وحركة حماس، المسؤولية الدولية حول تقديم الخدمات الصحية المناسبة للسكان في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب لينك عن قلقه العميق عن تأثير الفيروس المحتمل على قطاع غزة، مشيرا أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".

ودعا في هذا الإطار المسؤولين الإسرائيليين إلى الابتعاد عن العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب، خاصةً)= خلال فترة انتشار الوباء.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 44 شخصا في الضفة الغربية بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 573.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألفا في 177 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 9900 شخص، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.


#إسرائيل
#فلسطين
#فيروس كورونا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحكم بالسجن على والد الشهيد نعالوة ويؤجّل الإفراج عن والدته
الاحتلال يحكم بالسجن على والد الشهيد نعالوة ويؤجّل الإفراج عن والدته

2020-03-19

كورونا: "الأونروا" تحول مدارس لمراكز توزيع مواد غذائية
كورونا: "الأونروا" تحول مدارس لمراكز توزيع مواد غذائية

2020-03-19

كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى
كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى

2020-03-19

الأكثر قراءة

أم الفحم: مقتل الشابة زمزم محاميد في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل الشابة زمزم محاميد في جريمة إطلاق نار

2020-03-18
دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

2020-03-18
الليكود يقدم مشروعي قانون ضم الغور والإعدام لفلسطينيين

الليكود يقدم مشروعي قانون ضم الغور والإعدام لفلسطينيين

2020-03-18
إردان يوعز لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لتطبيق إغلاق كامل

إردان يوعز لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لتطبيق إغلاق كامل

2020-03-18
الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على عبور العمال الفلسطينيين عبر الحواجز

الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على عبور العمال الفلسطينيين عبر الحواجز

2020-03-18