الضفة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 52

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي كيلة، صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 52. وقالت في تصريح لها إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.

وقالت الكيلة في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أمس الجمعة، في مقر الوزارة، "أهنئ المرضى وذويهم وعموم أبناء شعبنا، بشفاء 17 مواطنا، إضافة إلى ظهور نتائج سلبية لـ19 مواطنا من المخالطين كانوا في الحجر".

وأضافت: "سنقوم بالسماح للمرضى والمخالطين بالعودة إلى بيوتهم مع ضرورة التزامهم الكامل بالحجر البيتي لمدة 14 يوما على أن يستمروا بأخذ حرارتهم مرتين يوميا، ويجب على المعافى التغذية الجيدة واتباع كافة إجراءات الرعاية المنزلية وإعادة الفحص بعد 14 يوما، وبعدها يمكن للشخص متابعة حياته كالمعتاد".

ورأت أن هذه هي بداية الانتصار على كورونا، وما نزال في بداية الطريق، كما يوجد لدينا عمال يحضرون من داخل أراضي الـ48 بحاجة لفحص ومتابعة دائمة.

وتابعت: "ما نزال في خضم معركتنا مع فيروس كورونا لكن بالالتزام سنقهر هذا الوباء وسنتخطى هذه المعركة الصعبة والدقيقة، مقدمة التحية لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال وتطمئنهم وأهلهم أنه تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطالبناهم بالقيام بمسؤوليتهم الإنسانية لإعطاء الأسرى نفس العناية التي يتلقاها أي مواطن آخر".

وأشارت إلى أن الأسباب التي أدت إلى تعافي المصابين وعدم حدوث مضاعفات كانت تنيجة لعوامل عديدة أولها التزامهم بتعاليم وزارة الصحة، إضافة إلى أنهم من الشباب ويتمتعون بمناعة قوية، كما أن إصابتهم بكورونا كانت طفيفة، علما بأنه من الممكن أن تحدث الإصابة أعراضا متوسطة، وعندها يحتاج للإدخال لمراكز العلاج أو تكون الإصابة شديدة ويحتاج لعناية مكثفة وهذا لم يحصل.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالوقاية، لأنه السبيل الأمثل لتجنيب أبناء شعبنا من الإصابة بالفيروس، وهذا واجب الجميع لأنه بالعمل الجماعي يمكن الانتصار.

كما قدمت الكيلة الشكر لأفراد الأجهزة الطبية والخدمات الطبية العسكرية، والهلال الأحمر، والمتطوعون الذين هم شركاء أساسيين في العمل مع وزارة الصحة، وذلك منظمة الصحة العالمية على تعاونها معنا في محاربة الفيروس.