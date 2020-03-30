  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالعيسوية واستهداف للصيادين والمزارعين بغزة

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 10:52

اعتقالات بالعيسوية واستهداف للصيادين والمزارعين بغزة
اعتقال 30 مواطنا بالعيسوية بظل أزمة كورونا (وفا)
عرب ٤٨

واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، المداهمات والاقتحامات لبلدة العيسوية، حيث اعتقلت عددا من الشبان، فيما استهدفت قوات الاحتلال مراكب الصيادين والأراضي الزراعية في قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.

في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال يزن بسام عبيد والطفل محمد حمزة عبيد بعد اقتحام منزلهما في بلدة العيسوية.

واستنكرت لجنة المتابعة في العيسوية الاقتحامات المتكررة واليومية للبلدة، والتي أدت لاعتقال 30 مواطنا بينهم أطفال وفتية رغم القلق الناتج عن فيروس كورونا.

وتجددت في ساعات متأخرة من الليل المواجهات في البلدة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم وخاصة في حي عبيد، فيما تمكن الشبان من استهداف مركبة عسكرية بزجاجة حارقة بشكل مباشر وإطلاق المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال.

كما احتجز الاحتلال الشابين يزن عمران عبيد وطه عايش عبيد لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما وفرض غرامة مالية عليهما بخمسة آلاف شيكل.

في قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين ببحر شمال مدينة غزة، دون إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مزارعين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


#العيسوية
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#الاحتلال
#اعتقال
#اقتحام

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستجدات كورونا بفلسطين: عدد الإصابات يرتفع لـ109 وإغلاق الخليل وقاية من الفيروس
مستجدات كورونا بفلسطين: عدد الإصابات يرتفع لـ109 وإغلاق الخليل وقاية من الفيروس

2020-03-30

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة وغزة إلى 108
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة وغزة إلى 108

2020-03-29

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29
يافة الناصرة: مصرع عامل من عيلوط سقط من علو

يافة الناصرة: مصرع عامل من عيلوط سقط من علو

2020-03-29