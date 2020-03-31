  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مواجهات واعتقالات برام الله والقدس

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 10:46

مواجهات واعتقالات برام الله والقدس
جولات استفزازية لشرطة الاحتلال بالعيسوية (وفا)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في رام الله، ومخيم شعفاط والعيسوية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم، ونجله محمد، عقب دهم منزل العائلة في بلدة كوبر قرب رام الله.

كما اعتقلت قوة عسكرية المحامي محمود مرار من قرية بدرس، واستولت على مركبته، بالتزامن مع اقتحام عدد من منازل عائلته.

وداهمت القوات منازل أشقاء المحامي مرار وهما عبد الناصر وعايد مرار، وفتشتهما بشكل دقيق، وخربت محتويات المنازل.

ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جعفر عرباش، عقب دهم منزله.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة بمدينة رام الله عقب اقتحام الاحتلال لها، حيث اندلعت مواجهات في محيط مخيم الأمعري، ومواجهات أخرى في منطقة دوار التشريعي، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما شهد مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مواجهات ليلية عقب اقتحام مئات المستعربين للمخيم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان بينهم سيدة، كما أصيب بعض الشبان بالاختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة العيسوية، نفذت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراته في حارة عبيد عدة اقتحامات متتالية، وانتشرت داخل الحي وسط استفزاز السكان.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، إثر إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ورد الشبان بإطلاق المفرقعات النارية.


#الضفة الغربية
#شعفاط
#العيسيوة
#اعتقال
#مادهمات
#مواجهات
#الاحتلال

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الأوقاف" تُحذّر: إسرائيل تستغلّ وباء كورونا للسيطرة على الحرم الإبراهيمي
"الأوقاف" تُحذّر: إسرائيل تستغلّ وباء كورونا للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

2020-03-31

"الوضع في الأراضي الفلسطينية هش وقد يزداد تدهورا"
"الوضع في الأراضي الفلسطينية هش وقد يزداد تدهورا"

2020-03-31

كورونا في فلسطين: إصابتان جديدتان بالفيروس ترفع الحصيلة إلى 117
كورونا في فلسطين: إصابتان جديدتان بالفيروس ترفع الحصيلة إلى 117

2020-03-31

الأكثر قراءة

كورونا: أكثر من 50 مصابا عربيا لغاية الآن

كورونا: أكثر من 50 مصابا عربيا لغاية الآن

2020-03-30
إصابة 11 طالبا من البلاد يدرسون في إربد بفيروس كورونا

إصابة 11 طالبا من البلاد يدرسون في إربد بفيروس كورونا

2020-03-30
دراسة يابانية جديدة تكشف عن طريقة جديدة للعدوى بكورونا

دراسة يابانية جديدة تكشف عن طريقة جديدة للعدوى بكورونا

2020-03-30

"صُنِع في الخليل"؛ حكايةُ صناعة الكمامة الفلسطينيّة الأولى لمواجهة كورونا

2020-03-30
لفرض قيود كورونا: 700 جندي إسرائيلي ينتشرون في الشوارع بدءًا من الثلاثاء

لفرض قيود كورونا: 700 جندي إسرائيلي ينتشرون في الشوارع بدءًا من الثلاثاء

2020-03-30