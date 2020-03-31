مواجهات واعتقالات برام الله والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في رام الله، ومخيم شعفاط والعيسوية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم، ونجله محمد، عقب دهم منزل العائلة في بلدة كوبر قرب رام الله.

كما اعتقلت قوة عسكرية المحامي محمود مرار من قرية بدرس، واستولت على مركبته، بالتزامن مع اقتحام عدد من منازل عائلته.

وداهمت القوات منازل أشقاء المحامي مرار وهما عبد الناصر وعايد مرار، وفتشتهما بشكل دقيق، وخربت محتويات المنازل.

ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جعفر عرباش، عقب دهم منزله.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة بمدينة رام الله عقب اقتحام الاحتلال لها، حيث اندلعت مواجهات في محيط مخيم الأمعري، ومواجهات أخرى في منطقة دوار التشريعي، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما شهد مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مواجهات ليلية عقب اقتحام مئات المستعربين للمخيم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان بينهم سيدة، كما أصيب بعض الشبان بالاختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة العيسوية، نفذت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراته في حارة عبيد عدة اقتحامات متتالية، وانتشرت داخل الحي وسط استفزاز السكان.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، إثر إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ورد الشبان بإطلاق المفرقعات النارية.