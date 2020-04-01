هدم 3 منازل في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة قضاء جنين، فيما واصل جنود الاحتلال المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية والقدس، بينما في قطاع غزة بلغ عن توغل عسكري محدد عند السياج الأمني قرب بيت حانون.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية رمانة، وهدمت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، قرب جدار الفصل العنصري، تعود لكل من: طارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.

وأخطرت أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون تراخيص.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوت الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما استولت قوات الاحتلال، على كرفان سكني لأحد المواطنين في الجفتلك بالأغوار.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، وفكك كرفانا سكنيا للمواطن أنور أبو جودة، واستولى عليه.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات ليلية في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، فيما بلغ عن توغل عسكري للاحتلال شرقي بلدة بيت حانون.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان فيما تم تسليم بلاغات للبعض من أجل الحضور إلى مقرات المخابرات للتحقيق، بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في القدس، أفاد نادي الأسير بأن قوة عسكرية اعتقلت الشابين أحمد محمد الخطيب وحسن أبو الريش، عقب اقتحام منزلهما في بلدة العيزرية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المدينة، وأفاد نادي الأسير بأنه تم اعتقال كل من: محمد هارون الطويل، ووائل أنور الطويل، وعماد بسام عمرو، خلال تواجدهم في منطقة الكرنتينا بمدينة الخليل، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية للاحتلال بشكل محدود صباح يوم الأربعاء، في الأطراف الشرقية لبلدة بيت حانون.

وأفاد شهود عيان بتوغل 11 آلية ة انطلاقا من بوابة النصب التذكاري على السياج الأمني شرقي بلدة بيت حانون لمسافة 70 مترا.

وضمت الآليات 6 جرافات و3 جيبات و1 ناقلة جند، و1 كباش، حيث قامت الجرافات المشاركة بالتوغل بأعمال تجريف وتسوية للأراضي في المنطقة.