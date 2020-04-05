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إسرائيل ترش مبيدات كيماوية على الأراضي الزراعية الحدودية بغزة

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 15:07

إسرائيل ترش مبيدات كيماوية على الأراضي الزراعية الحدودية بغزة
(توضيحية أ ب أ)
عرب ٤٨ / الأناضول

رشت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مبيدات كيماوية على الأراضي الزراعية، الممتدة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له إن "عمليات الرش بدأت في الصباح الباكر للمناطق الشرقية لمحافظة غزة، وصولاً إلى الحدود الشمالية لوسط القطاع"، وحذر المركز من "الآثار الكارثية لعمليات الرش على حياة المواطنين ومستقبل الإنتاج الزراعي".

وأضاف المركز أنه "بدلا من قيام الاحتلال بواجبه القانوني، في مساندة قطاع الصحة الفلسطينية وتقديم غوث دوائي وغذائي، يقوم بتدمير قدرة السكان في غزة على تأمين غذائهم من خلال زراعة أراضيهم؛ في ظل التحذيرات العالمية من تأثر إمدادات الغذاء حول العالم بفعل كورونا".

وحذّر المركز من "الآثار الكارثية لاستمرار عمليات رش المبيدات على حياة المواطنين ومستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية والصحية، خاصة أن هذه العمليات الرش تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأكد المركز على ضرورة " الحفاظ على البيئة ومكوناتها وتعزيز الجهود لتوفير الأغذية الصحية والمياه النظيفة التي تساعد في تقوية المناعة لمواجهة الجائحة".

وطالب مركز الميزان "المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية، والتدخل لمنع الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية لإبادة مزروعات الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، والتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ومنذ سنوات، تتكرر عمليات رش إسرائيل، للمناطق الزراعية الفلسطينية المحاذية للسياج الإسرائيلي الأمني، كل عدة شهور.وقد أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة في شباط/ فبراير الماضي، عن الأراضي المتضررة من رش المبيدات الكيماوية، أنها "مناطق منكوبة". وتكبّد المزارعون الفلسطينيون خسائر جرّاء عمليات الرش، زادت في شباط/ فبراير عن 1.25 مليون دولار.

وبحسب الوزارة، فإن إسرائيل بدأت أولى عملياتها برش المبيدات، لهذا العام، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث شملت كافة المناطق الزراعية الواقعة في المنطقة الشرقية الحدودية من شمالي القطاع حتى جنوبه.

وفي تموز/ يوليو 2018، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، إن السلطات الإسرائيلية تستخدم مبيدات ذات تأثيرات خطيرة، في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة، لمنع النباتات من النمو، وإبقاء المنطقة فارغة كي يتسنى لقوات الجيش مراقبتها بشكل جيد.


#مبيدات كيميائية
#طائرات إسرائيلية
#غزة
#مركز الميزان لحقوق الإنسان

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