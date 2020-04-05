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الضفة الغربية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ226 شخصا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 11:41

الضفة الغربية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ226 شخصا
(وفا)
عرب ٤٨

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم الأحد، عن تشخيص 9 حالات إضافية بالإصابة بفيروس كوفيد-19، ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة إلى 226 إصابة.

وأوضح الشخرة في تصريحات صحافية موجزة اليوم، أن وزارة الصحة تدرس إغلاق مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بعد وصول أحد المصابين بفيروس كورونا من بلدة برطعة في جنين للمستشفى، وتحويله إلى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس.

ولفت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على بيتونيا في رام الله، وبرطعة في جنين، ورافات وقطنة والجديرة وكفر عقب في القدس.

وسجلت الضفة الغربية مساء أمس السبت 5 إصابات بفيروس كورونا، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.


#فلسطين
#كورونا
#الضفة الغربية
#السلطة الفلسطينية
#كوفيد-19

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