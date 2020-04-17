هنية: مستعدون للتفاوض لإجراء صفقة تبادل أسرى وتلقينا اتصالاتٍ من وسطاء

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الجمعة، إن كتائب القسام لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وذكر هنية، في لقاء عبر قناة "التلفزيون العربي"، أن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى".

وأضاف: "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".

وعلى صعيد متصل، حذر هنية من أن "وباء كورونا يهدد حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

وحول التعامل مع فيروس كورونا بغزة، قال هنية إن حماس اعتمدت على إستراتيجية واضحة ومحددة للتعامل مع كورونا، على الرغم من استمرار الحصار، مٌشيرا إلى أن الإستراتيجية تشمل ثلاثة عناصر للتصدي للفيروس؛ "الأول؛ اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية من خلال مناطق الحجر التي أقيمت في شمال وجنوب القطاع وأخرة داخل قطاع غزة، كانت أهم الخطوات التي واجهنا فيها الوباء في غزة".

وذكر أن "العنصر الثاني (يتمثّل بـ)المحطة الإغاثية لأبناء شعبنا، حيث في ظل الحصار وإغلاق المعابر ووقوف حركة العمال كان لا بد من وجود خطة تحافظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة في غزة وكانت بتنسيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع الخاص وكل المكونات في غزة".

وأفاد بأن "العنصر الثالث؛ هو وضع خطة للتعامل مع العمق في قطاع غزة فيما إذا حصل انتشار لهذا الفيروس داخل القطاع"، مؤكدا أن الفيروس قد يسبب كارثة في القطاع المُحاصَر، بسبب الاكتظاظ السكاني.

وأوضح أن الحركة "تتواصل مع السلطة في رام الله حرصًا من حماس على عدم تسييس هذا الموضوع الإنساني"، وقال: ""بادرتُ بالاتصال مع قيادات في السلطة من أجل حماية شعبنا في غزة والضفة، لكن أستطيع أن أقول إن التعاون ليس بالدرجة الكافية (...) ما زالوا في رام الله يتحركون وفق حسابات سياسية في التعامل مع غزة، ونقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر من السلطة".

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، خلال لقاء متلفز، استعداد الحركة تقديم "مقابل جزئي" لم يوضحه، لإسرائيل، لتفرج عن أسرى فلسطينيين.

وفي أبريل 2016، أعلنت "كتائب القسام"، وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا هويتهم، باستثناء الجندي، آرون شاؤول.

وكانت حماس، قد قالت، الخميس، إن إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى، مُشيرة إلى أن "الكرة ما تزال في ملعب" الاحتلال.

وذكر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، أن "الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة، ولم يلتقط المبادرة حتى الآن".

وأضاف أن "نجاح أو فشل مبادرة السنوار مرهون بمدى جدية الاحتلال (...) الكرة ما تزال في ملعبه".

وأكد القانوع أن "مبادرة السنوار ما زالت قائمة وجادة، وهي تمثل البعد الإنساني للإفراج عن الأسرى".