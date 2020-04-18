الصحة في غزّة تطالب المجتمع الدولي بإمدادات طبيّة تخصّ كورونا

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، المجتمع الدولي بإمدادها بالمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة غزة، إن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الإنسانية في دعم غزة بالأدوية، وأجهزة التنفس، والمستهلكات الطبية، وأسرة العناية المركزة".

وأضاف القدرة أن "على الأمم المتحدة التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة لغزة لتتمكن من مواجهة كورونا"، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عامًا، تسبب بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتدهور المنظومة الصحية في القطاع".

وتطرّق القدرة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، سجّلت حتى اليوم السبت 13 إصابة مؤكد بوباء كورونا المستجد، وضعت 2021 شخصًا داخل مراكز الحجر الصحي في القطاع مع متابعة حالتهم الصحية بشكل متواصل، وتوفير كل تدابير الوقاية من العدوى.