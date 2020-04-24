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مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 17:13

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان
من صفحة "الرواد للثقافة والفنون" عبر فيسبوك
عرب ٤٨

أعلنت لجنة الطوارئ في مخيم عايدة، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة "تكية عايدة" لتوزيع وجبات الطعام على أبناء شعبنا في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في أول يوم من شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عايدة، سعيد العزة، أن "مبادرة التكية، التي بادرتها جمعية الرواد للثقافة والفنون في المخيم، تأتي للتأكيد على روح المحبة والتعاون والتآخي داخل المخيم وتعد تكية عايدة الأولى من نوعها في مخيم عايدة، التي تهدف من خلالها لجنة الطوارئ للتأكيد على استمرارية عملها لتقديم خدماتها ومعوناتها لأبناء شعبنا في ظل كورونا".

وبيّن أنه سيتم توزيع ما لا يقل عن 250 وجبة غذائية يوميا لأبناء شعبنا في المخيم من الأسر المعوزة والعائلات المتضررة بسبب فيروس كورونا طوال شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال مدير عام جمعية الرواد، عبد الفتاح أبو سرور، إن جمعية الرواد خصصت مطبخ مركز الرواد المهني في المخيم طوال شهر رمضان المبارك لتسهيل طهي وتحضير الوجبات وتوزيعها.

ووجه الدعوة باسم لجنة الطوارئ في مخيم عايدة، إلى كل المؤسسات الإنسانية والاجتماعية المحلية والدولية، ورجال الأعمال وأهل الخير المقتدرين، بضرورة دعم مشروع "تكية عايدة"، لضمان استمرار وصولها لأكبر عدد من الأسر الفقيرة لإعالتها وتقديم المساعدات لها للعبور من هذه الجائحة إلى بر الأمان.

من جهته، ثمّن مدير خدمات مخيم عايدة وبيت جبرين، إبراهيم أبو سرور، إطلاق هذه المبادرة الخيرية في مخيم عايدة لتوزيع الوجبات خلال شهر رمضان في رسالة حضارية إنسانية، ونموذج تآخي حقيقي على الأرض، لأن المخيم كان وما زال نموذجا للتعايش المشترك والتكافل المجتمعي.


#رمضان
#تكية عايدة
#مخيم عايدة
#لجنة الطوارئ
#الرواد للثقافة والفنون

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

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